PDS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PDS hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,39 INR gegenüber 1,77 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PDS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,72 Milliarden INR im Vergleich zu 31,25 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at