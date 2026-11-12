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12.11.2026 06:31:28
pdvWireless: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
pdvWireless hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,86 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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