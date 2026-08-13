pdvWireless präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

pdvWireless hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at