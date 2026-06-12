pdvWireless stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

pdvWireless hat am 10.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 4,83 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte pdvWireless -0,610 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat pdvWireless im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,50 Millionen USD. Im Vorjahr waren 6,03 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at