pdvWireless vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

pdvWireless äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 2,86 USD. Im letzten Jahr hatte pdvWireless einen Gewinn von -0,690 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,6 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 1,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at