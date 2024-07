Peab formerly Treb Tre Byggare B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Peab formerly Treb Tre Byggare B hat sich am 16.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,14 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peab formerly Treb Tre Byggare B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,93 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 16,10 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

