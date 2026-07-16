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16.07.2026 06:31:29
Peab formerly Treb Tre Byggare B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Peab formerly Treb Tre Byggare B präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,10 SEK gegenüber 0,250 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,92 Prozent auf 16,56 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,06 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2,42 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 16,47 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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