Peab formerly Treb Tre Byggare B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Peab formerly Treb Tre Byggare B hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 SEK gegenüber 3,90 SEK im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 17,34 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B 17,19 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,60 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 17,11 Milliarden SEK gesehen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,74 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B ein EPS von 8,32 SEK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 61,28 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 58,58 Milliarden SEK.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,04 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 58,57 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at