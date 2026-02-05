Peabody Energy Aktie
Peabody Energy Corp Q4 Profit Drops
(RTTNews) - Peabody Energy Corp (BTU) released earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $10.4 million, or $0.09 per share. This compares with $30.6 million, or $0.25 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 9.0% to $1.022 billion from $1.123 billion last year.
Peabody Energy Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.4 Mln. vs. $30.6 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.25 last year. -Revenue: $1.022 Bln vs. $1.123 Bln last year.
