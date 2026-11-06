Peabody Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Peabody Energy präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Peabody Energy 1,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at