Peabody Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peabody Energy gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Peabody Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,74 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Peabody Energy im vergangenen Quartal 1,00 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peabody Energy 890,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at