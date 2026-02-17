Peabody Energy Aktie
WKN: 675266 / ISIN: US7045491047
|
17.02.2026 18:18:06
Peabody Energy Stock Up 105% in a Year as $14.15 Million Stake Gets Trimmed
On February 17, 2026, Gate City Capital Management reported selling 481,537 shares of Peabody Energy (NYSE:BTU), an estimated $14.15 million trade based on quarterly average pricing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Gate City Capital Management reduced its holding in Peabody Energy (NYSE:BTU) by 481,537 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value, calculated using the quarter’s average closing price, was approximately $14.15 million. At quarter-end, the remaining BTU position was valued at $18.11 million, and the position’s value shift, including price movements, was $10.83 million lower than the previous quarter.Peabody Energy is a leading coal producer with a global footprint, supplying both thermal and metallurgical coal for power generation and steelmaking. The company leverages extensive coal reserves and a diversified customer base to maintain its position in the energy and industrial sectors. Strategic international operations and a broad product portfolio support its competitive standing in the global coal market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Peabody Energy Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Peabody Energy Corp.
