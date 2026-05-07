Peabody Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Peabody Energy veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 973,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 937,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at