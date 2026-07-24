Peak Discovery Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Peak Discovery Capital hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at