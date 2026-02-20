Peakstone Realty Trust Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peakstone Realty Trust Registered gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,350 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 55,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -8,370 USD. Im Vorjahr waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Peakstone Realty Trust Registered 105,98 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 53,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 228,07 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at