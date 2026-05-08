Peakstone Realty Trust Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peakstone Realty Trust Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,47 USD gegenüber -1,350 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 25,7 Millionen USD, gegenüber 57,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 54,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at