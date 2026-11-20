Constellation Software Aktie
WKN DE: A0JM27 / ISIN: CA21037X1006
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20.11.2026 22:45:02
Peapack-Gladstone: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Peapack-Gladstone (NASDAQ:PGC) reported core pre-tax pre-provision revenue (earnings before taxes and credit loss reserves) of $32.3 million, up 76% year over year. Expanding operating margins and disciplined expense management indicate that multiyear investments in talent and branding are generating higher core returns.
Management offers three key takeaways on how this strategic momentum is taking shape.
The bank is generating positive operating leverage, a condition where revenue increases faster than operating expenses, through strict cost control. Management kept overhead flat across recent quarters while expanding core lending and wealth management activities.
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