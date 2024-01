Peapack Gladstone Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Peapack Gladstone Financial hat am 26.01.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,480 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,31 Prozent auf 54,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,71 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Peapack Gladstone Financial ein Gewinn pro Aktie von 4,35 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Peapack Gladstone Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 229,67 Millionen USD im Vergleich zu 242,50 Millionen USD im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,79 USD sowie einen Umsatz von 230,66 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at