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29.10.2026 06:31:29
Peapack Gladstone Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Peapack Gladstone Financial veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 126,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Peapack Gladstone Financial einen Umsatz von 112,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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