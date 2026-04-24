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24.04.2026 06:31:29
Peapack Gladstone Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Peapack Gladstone Financial ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Peapack Gladstone Financial die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Peapack Gladstone Financial im vergangenen Quartal 117,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peapack Gladstone Financial 105,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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