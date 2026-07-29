Peapack Gladstone Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Peapack Gladstone Financial hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 122,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 111,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at