Pearl Abyss Swings To Earnings In Q2

(RTTNews) - Pearl Abyss Corp. (263750.KQ), a South Korean video game developer and publisher, on Tuesday reported net income in the second quarter compared with loss in the previous year.

For the second quarter, net Income Attributable to the Shareholders of the Parent Company came in at KRW 99.54 billion compared with loss of KRW 22.70 billion in the previous year.

Operating income jumped to KRW 67.63 billion from KRW 903 million in the prior year.

Sales increased to KRW 192.61 billion from KRW 55.39 billion in the previous year.

Pearl Abyss closed trading 2.07% higher at KRW 36,900 on the Kosdaq Stock Exchange.