Pearl Diver CR gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pearl Diver CR äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,790 USD. Im Vorjahr waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 12,90 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Pearl Diver CR 9,50 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at