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17.11.2026 06:31:28
Pearl Diver CR: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Pearl Diver CR stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pearl Diver CR ein Ergebnis je Aktie von -0,530 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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