Pearl Diver CR stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pearl Diver CR hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pearl Diver CR 0,430 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Pearl Diver CR mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 65,07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at