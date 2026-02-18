|
Pearl Diver Credit Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pearl Diver Credit Company hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,790 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,850 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 12,90 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,50 Millionen USD in den Büchern standen.
