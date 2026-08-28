Pearl Diver Credit Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pearl Diver Credit Company hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,23 USD, nach 0,430 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 65,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at