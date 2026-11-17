Pearl Diver Credit Company hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Pearl Diver Credit Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Pearl Diver Credit Company im vergangenen Quartal 3,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pearl Diver Credit Company 5,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at