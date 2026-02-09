Pearl Global Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pearl Global Industries hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,57 INR. Im Vorjahresviertel waren 12,52 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,70 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10,23 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at