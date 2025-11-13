|
13.11.2025 06:31:28
Pearl Global Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pearl Global Industries stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 15,95 INR gegenüber 12,90 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,13 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,02 Milliarden INR in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
