Pearl Polymers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pearl Polymers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,810 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 48,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,390 INR gegenüber -4,850 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,22 Prozent auf 171,24 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 164,01 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at