28.05.2026 06:31:29

Pearl Polymers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pearl Polymers hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,43 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pearl Polymers -2,630 INR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,18 Prozent auf 55,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,830 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pearl Polymers ein EPS von -3,040 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,33 Prozent zurück. Hier wurden 197,03 Millionen INR gegenüber 219,72 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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