Pearl Polymers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pearl Polymers stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 INR, nach 1,72 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Pearl Polymers 50,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at