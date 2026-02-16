Pearl River: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pearl River präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 21,4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at