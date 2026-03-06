Pearl River stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pearl River hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pearl River ein Ergebnis je Aktie von 0,020 CAD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,15 Prozent auf 15,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Pearl River 15,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at