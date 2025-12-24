|
Pearl River verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pearl River äußerte sich am 22.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pearl River ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Pearl River 15,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
