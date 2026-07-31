Pebblebrook Hotel Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pebblebrook Hotel Trust veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 407,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pebblebrook Hotel Trust 407,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at