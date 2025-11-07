|
07.11.2025 06:31:29
Pebblebrook Hotel Trust verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pebblebrook Hotel Trust hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pebblebrook Hotel Trust 0,240 USD je Aktie generiert.
Pebblebrook Hotel Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 398,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
