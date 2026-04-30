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30.04.2026 06:31:29
Pebblebrook Hotel Trust verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pebblebrook Hotel Trust präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Pebblebrook Hotel Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pebblebrook Hotel Trust in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 345,7 Millionen USD im Vergleich zu 320,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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