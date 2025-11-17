|
Peckas naturodlingar (B) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Peckas naturodlingar (B) stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Peckas naturodlingar (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,330 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 249,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,3 Millionen SEK in den Büchern standen.
