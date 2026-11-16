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16.11.2026 06:31:29
Peckas naturodlingar (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Peckas naturodlingar (B) präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 29,8 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,0 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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