Pedevco Aktie
WKN DE: A2DN73 / ISIN: US70532Y3036
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21.09.2026 15:40:15
PEDEVCO CEO Douglas Schick Steps Down
(RTTNews) - PEDEVCO Corporation (PED), an oil and gas company, said on Monday that J. Douglas Schick has stepped down as Chief Executive Officer. Subsequently, the company has appointed its Chief Operating Officer Reagan Tuck Dukes as interim CEO.
Schick will remain employed by the company and provide transition services through December 31, at which time his employment will end.
Since the company's merger with certain portfolio companies controlled by Juniper Capital Advisors, L.P. in 2025, Dukes has served as the COO of PEDEVCO.
Prior to joining PEDEVCO in October 2025, Dukes had worked as CEO of Century Natural Resources, LLC, a privately held oil and gas company, from 2021 to 2025 and as CFO from 2019 to 2021.
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