Pediapharm legte Quartalsergebnis vor

Pediapharm hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 34,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at