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12.08.2026 06:31:29
Pediapharm: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pediapharm lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde mit 0,03 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,08 Prozent auf 39,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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