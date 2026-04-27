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27.04.2026 06:31:29
Pedro Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pedro Resources hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pedro Resources -0,020 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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