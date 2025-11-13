Pee Cee Cosma Sope: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pee Cee Cosma Sope hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,10 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 326,4 Millionen INR – ein Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pee Cee Cosma Sope 309,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at