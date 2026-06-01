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01.06.2026 06:31:29
Pee Cee Cosma Sope präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pee Cee Cosma Sope hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Pee Cee Cosma Sope hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,60 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Pee Cee Cosma Sope 433,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 361,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 31,50 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 36,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Pee Cee Cosma Sope im vergangenen Geschäftsjahr 1,58 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pee Cee Cosma Sope 1,41 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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