Pee Cee Cosma Sope verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pee Cee Cosma Sope hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 11,40 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pee Cee Cosma Sope noch ein Gewinn pro Aktie von 11,10 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 420,2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 343,1 Millionen INR umgesetzt.

