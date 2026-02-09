|
09.02.2026 06:31:29
Pee Cee Cosma Sope verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pee Cee Cosma Sope hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 11,40 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pee Cee Cosma Sope noch ein Gewinn pro Aktie von 11,10 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 420,2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 343,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!