Pee Cee Cosma Sope veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pee Cee Cosma Sope hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 12,30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pee Cee Cosma Sope 11,00 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Pee Cee Cosma Sope im vergangenen Quartal 492,8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pee Cee Cosma Sope 399,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at