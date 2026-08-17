Peers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Peers hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,65 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,83 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Peers 1,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at